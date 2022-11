Im Landkreis gibt es nun demenzfreundliche Apotheken

Im Landkreis Donau-Ries startet das Projekt „Demenzfreundliche Apotheke“. Die Apotheken bieten unterstützende Beratung und Hilfe für Menschen mit Demenzerkrankung und deren Angehörige.

Die Diagnose Demenz erzeugt bei den Betroffenen und ihren Angehörigen häufig große Unsicherheiten. Geeignete Hilfe zu finden, ist oft nicht leicht. Öffentliche Apotheken können als wichtige Anlaufstelle bei Demenzerkrankungen einen wertvollen Beitrag leisten. Dazu wurde das Projekt „Demenzfreundliche Apotheke“ ins Leben gerufen. Die teilnehmenden Apotheken absolvieren eine spezielle Schulung und sind an dem Logo „Demenzfreundliche Apotheke“ für Ratsuchende zu erkennen, teilt die Landesapothekerkammer mit.

„Erfreulicherweise erhöht sich die Lebenserwartung unserer Bevölkerung immer mehr. Dies ist natürlich grundsätzlich äußerst positiv, führt jedoch auch zu einer wachsenden Zahl an Menschen mit demenziellen Erkrankungen“, sagt Wolfgang Dittrich, Vorstandsmitglied der Bayerischen Landesapothekerkammer und Pressesprecher im Landkreis Donau-Ries. „Die Apotheke vor Ort leistet hier eine wichtige Versorgungs- und Lotsenfunktion: Sehr schnell können notwendige Arzneimittel beschafft und hochwertige Beratung von Betroffenen und deren Angehörigen geleistet werden.“

Projekt wurde von der Gesundheitsregionplus Donau-Ries initiiert

Das Projekt „Demenzfreundliche Apotheke“ wurde von Julia Lux, Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregionplus Donau-Ries, angeregt. „Apotheken sind regelmäßige und vertraute Anlaufstellen, die eine wohnortnahe Lotsenfunktion übernehmen können. Das ist eine tolle Ergänzung zu unseren bereits vorhandenen Unterstützungsangeboten.“

Besonderer Vorteil des Projektes ist, dass sich verschiedene Akteure aus dem Gesundheitswesen miteinander vernetzen. Im Landkreis Donau-Ries bieten die Apotheken gemeinsam mit der Fachstelle für Demenz und Pflege Schwaben, der Fachstelle für pflegende Angehörige der Diakonie Donau-Ries gGmbH und dem Pflegestützpunkt Donau-Ries ein optimal abgestimmtes Beratungs- und Unterstützungsangebot an. Landrat Stefan Rößle freut sich über den Projektstart und bedankt sich bei den teilnehmenden Apotheken: „Mit den „Demenzfreundlichen Apotheken“ wächst unser Portfolio an niederschwelliger Beratung und Unterstützung im Landkreis. Das ist vor allem in Hinblick auf unsere älter werdende Bevölkerung wichtig."

Aktuell nehmen Apotheken in 19 Städten und 26 Landkreisen an dem Projekt teil, das 2014 gestartet wurde. Informationen, Materialien und Hintergründe zur „Demenzfreundlichen Apotheke“ finden Sie auf der Website des Wissenschaftlichen Instituts für Prävention im Gesundheitswesen der Bayerischen Landesapothekerkammer (WIPIG): https://wipig.de/materialien/projekte-downloads/item/demenzfreundliche-apotheke

Die teilnehmenden Apotheken im Landkreis Donau-Ries sind die Stern-Apotheke in Asbach-Bäumenheim, die Center Apotheke, die Maximilium Apotheke, und die Löwen-Apotheke in Donauwörth, die St. Martins-Apotheke in Mertingen, die Ries-Apotheke und die St. Georgs-Apotheke in Nördlingen, die Stadt-Apotheke in Rain am Lech und die Stadt-Apotheke in Wemding.