Im März vorerst kein Abschlag: So wirkt sich die Gaspreisbremse aus

Die Versorger müssen wegen der Preisbremsen der Bundesregierung für jeden ihrer Gas- und Stromkunden neue Abschläge berechnen. Die Kunden brauchen Geduld.

Die Gas- und die Strompreisbremse sollen die Bürgerinnen und Bürger angesichts hoher Energiekosten entlasten. In Kraft getreten sind sie ab dem 1. März - und zwar rückwirkend zum 1. Januar 2023. Doch wie kommen die Preisbremsen jetzt bei den Kunden an? Muss man in diesem Monat noch den alten Abschlag zahlen?

Die EnBW Ostwürttemberg DonauRies informiert in einer Pressemitteilung darüber, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derzeit "mit Hochdruck" daran arbeiten würden, "die kundenindividuellen Abschläge neu zu berechnen und die Bremsen umzusetzen". Vorstand Frank Reitmajer wird wie folgt zitiert: „Wir begrüßen die Entlastungen für unsere Kundschaft. Aufgrund der komplexen Eingriffe in die bestehenden IT-Prozesse waren wir, wie andere Energieversorger auch, nicht in der Lage, die Preisbremsen bis zum 1. März zu realisieren. Ich muss daher um etwas Geduld bitten. Sicher ist in jedem Fall: Alle erhalten die entsprechenden Entlastungsbeträge automatisch in vollem Umfang.“ Bis alle neuen Abschläge berechnet seien, habe die EnBW ODR die Zahlungen für März zunächst ausgesetzt.

März-Abschlag fällt deutlich geringer aus

Sobald die Preisbremsen für die betroffenen Tarife in den eigenen IT-Systemen erfolgreich umgesetzt seien, erhielten alle Kundinnen und Kunden in den Strom- und Gastarifen einen Brief mit ihren individuellen Informationen zu den Preisbremsen und den geltenden Abschlägen, informiert das Unternehmen weiter. Im März-Abschlag enthalten seien auch die Entlastungen für Januar und Februar, weshalb dieser niedriger ausfalle, so die Mitteilung weiter.

Die Preisbremse für Strom gelte für Haushalte sowie kleinere und mittlere Unternehmen mit einem Jahresverbrauch bis 30.000 Kilowattstunden, bei Gas betrage die Grenze 1,5 Millionen Kilowattstunden. Beim Strom liege der gedeckelte Arbeitspreis bei 40 Cent pro Kilowattstunde brutto, bei Gas betrage er zwölf Cent pro Kilowattstunde. Dies gelte für 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs. Die restlichen 20 Prozent werden zum regulären Preis abgerechnet. In dieser Regelung liege der Anreiz, weiter Energie einzusparen. „Wer in diesem Jahr also 20 Prozent weniger verbraucht als 2022, bezieht die gesamte Energiemenge zum gedeckelten Preis“, erklärt Reitmajer.

Abschlag per Lastschrift: Betrag wird automatisch angepasst

Einige Rieserinnen und Rieser bekommen ihr Gas auch von Energie Schwaben. Sprecherin Christine Paul-Eger erklärt auf Anfrage unserer Redaktion, dass das Unternehmen die Energiepreisbremsen in den nächsten Rechnungen berücksichtigen werde. Man passe die Abschläge an und informiere die Kunden. Die Allermeisten würden ihren Abschlag per Lastschrift-Mandat bezahlen, der Betrag werde in diesem Fall automatisch angepasst. Fällig sei der März-Abschlag übrigens erst Ende des Monats. Wer dennoch zu viel überweise, der bekomme sein Geld wieder zurück, sagt Paul-Eger.

"Unsere Kundinnen und Kunden müssen nichts tun, um die Entlastungen durch die Preisbremsen zu erhalten. Wir bei Energie Schwaben kümmern uns darum, dass sie die staatlichen Unterstützungsleistungen erhalten", so die Sprecherin. "Wer zur Miete wohnt, erhält die Entlastungen über die Betriebskostenvorauszahlung oder -abrechnung des Vermieters oder der Vermieterin." (mit pm)