Im neuen Hallenbad in Nördlingen sollen Sportartikel verkauft werden

Die Stadt Nördlingen hat im Bauausschuss über die aktuellen Pläne zum Hallenbad informiert. Wann mit den Baumfällarbeiten begonnen werden soll.

Dieses Projekt wird Nördlingen die nächsten Jahre beschäftigen: das Nördlinger Hallenbad. Wie die Planungen dafür aussehen, hat Fabian Makolla von der Stadt Nördlingen im Bauausschuss erläutert. Dabei ging es zum Beispiel auch darum, wie hoch das Gebäude für einen möglichen Rutschenturm sein könnte.

Für mögliche Erweiterungen wie einen solchen Turm oder ein Außenbecken seien Gebäudehöhen von bis zu 15 Meter vorgesehen. Am Vorplatz soll es einen überdachten Fahrradstellplatz geben. Aber auch am Gebäude schreiten die Planungen voran: So soll es eine Dachbegrünung auf dem Sauna- und Umkleidetrakt geben, auf dem Dach des eigentlichen Bades sollen flach liegende Photovoltaikanlagen installiert werden.

Neues Hallenbad in Nördlingen: Baumfällarbeiten könnten im Herbst beginnen

Angrenzend zu den bisherigen Parkplätzen am Rieser Sportpark sollen 66 Stellplätze angelegt werden. Zudem kann sich die Stadt auch einen Verkauf vorstellen, in dem beispielsweise Bademode oder Sportartikel gekauft werden könnten.

Der Bebauungsplan soll bis zum Spätsommer 2022 rechtskräftig sein, sodass im Herbst mit den Baumfällarbeiten begonnen werden könne. Makolla schilderte, dass dafür Ausgleichsflächen geschaffen werden sollen.

Der Ausschuss stimmte dieser Änderung des Bebauungsplans einstimmig zu. (jltr)

Lesen Sie dazu auch