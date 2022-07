Nördlingen

Im Oettinger Museumshof Gitarrenmusik hören und Leckereien genießen

Das Picknick "Genüsse im Museumshof" findet am kommenden Samstag in Oettingen statt. Museumsleiterin Barbara Heinrich und Dr. Herbert Wilhelm haben schon mal probegepicknickt.

Plus Ein Picknick unter Freunden, Kultur und Kulinarik findet in Oettingen am Samstag mitten in der Stadt statt. Dort sollen alle Gastgeber und Gäste zugleich sein.

Von Peter Urban

Heimatverein und Heimatmuseum Oettingen veranstalten zum zweiten Mal das Picknick im Museumshof in der Hofgasse. Unter dem Motto "Ein Picknick – Kultur und Kulinarik" wird am Samstag, 23. Juli, ab 19 Uhr der idyllische Museumshof hoffentlich mit bunten Decken und möglichst vielen genussfreudigen "Picknickern" belegt sein, wie die Veranstalter hoffen.

