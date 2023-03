Nördlingen

Im Rausch gewalttätig: Hat Nördlingen ein Drogenproblem?

Plus Polizeichef Walter Beck referiert im Stadtrat über die Sicherheitslage in Nördlingen. Vor einem halben Jahr hätte er sie als entspannt bezeichnet – jetzt nicht mehr.

Von Martina Bachmann

Rauschgift sei in Nördlingen das Thema schlechthin, sagt Polizeichef Walter Beck. Und es spielte auch bei diesem Fall eine Rolle: Vor etwas mehr als zwei Wochen sei ein 73 Jahre alter Mann in Nördlingen von einem 16-Jährigen vom Fahrrad gestoßen worden. Anschließend traten der Jugendliche und sein Freund auf den Mann ein, berichtete Beck im Nördlinger Stadtrat: "So etwas hatten wir in dieser Form auch noch nicht." Beide 16-Jährigen konsumierten Rauschgift, beide seien sogenannte Mehrfachtäter. Und als man nach der Tat eine Wohnung durchsucht habe, habe einer der beiden reanimiert werden müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

