Nördlingen

vor 17 Min.

Im Ries fehlen die Notärzte: "Situation ist katastrophal"

Plus Tagsüber arbeiten Mediziner des Stiftungskrankenhauses als Notärzte. Doch am Abend, in der Nacht und an den Wochenenden gibt es erhebliche Lücken im Dienstplan.

Von Bernd Schied

Es war Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, der im Herbst des vergangenen Jahres die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung im Freistaat mit notärztlichen Leistungen als gesichert beurteilte. Mit dieser Aussage bezog er sich auf eine Studie des Instituts für Notfallmedizin und Medizinmanagement des Klinikums der Universität München. Doch ist das die Realität? Immer wieder ist von erheblichen Defiziten gerade in den ländlichen Regionen Bayerns die Rede. Dr. Hermann-Josef Scherrers, der seit Jahrzehnten neben seiner Allgemeinarztpraxis in der Nördlinger Adamstraße als Notarzt im Einsatz ist, beschreibt die derzeitige Situation im Ries sogar als „katastrophal“.

Zwar würden die Tagdienste von Montag, 7.30 Uhr, bis Freitag, 16 Uhr, von den Anästhesisten des Nördlinger Stiftungskrankenhauses ausreichend abgedeckt. Doch nach 16 Uhr bis zum nächsten Morgen um 7.30 Uhr sowie an den Wochenenden klafften in den Dienstplänen der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) erhebliche Lücken.

