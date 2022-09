Im Ries steigt die Zahl der Menschen ohne Arbeit

Im Ries sind 724 Menschen ohne Arbeit gemeldet. Auf der anderen Seite sind aber auch mehr als 600 Stellen offen. Gerade Azubis werden gesucht.

Die Arbeitslosigkeit im Ries ist im August wieder leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote betrug 2,3 Prozent; im Juli lag sie bei 2,2 Prozent und vor einem Jahr bei 2,4 Prozent. Derzeit sind 724 Menschen ohne Arbeit gemeldet, 26 mehr als vor einem Monat und 51 weniger als vor einem Jahr.

Richard Paul, Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur, sagt in einer Pressemitteilung: „Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit in dieser Größenordnung ist in den Sommermonaten üblich. Häufig sind in der bayerischen Ferienzeit auch die Personalchefs im Urlaub und es erfolgen weniger Neueinstellungen. Anstehende Entlassungen werden oftmals vor der Haupturlaubszeit ausgesprochen. Außerdem führten endende Schul- und Berufsausbildungen zu einem saisonalen Anstieg." Bei den Jugendlichen bis 25 Jahren sei die Arbeitslosigkeit am stärksten gestiegen. "Ein großer Teil dieser Jugendlichen wird sicherlich nur für kurze Zeit arbeitslos sein. Viele haben bereits eine neue Arbeitsstelle in Aussicht, starten im Herbst mit einer weiterführenden Schule oder beginnen zum Wintersemester ein Studium.“

Mehr Menschen sind beim Jobcenter gemeldet und beziehen Hartz IV

Mittlerweile sind mehr Arbeitslose beim Jobcenter gemeldet als bei der Agentur für Arbeit. Von den 724 im Ries arbeitslos gemeldeten Personen sind 295 bei der Arbeitsagentur und 429 im Jobcenter gemeldet. "Den stärksten Zuwachs (plus 228 Personen oder 55,5 Prozent) im Vorjahresvergleich verzeichnen wir bei den arbeitslosen Ausländern, der größtenteils auf dem Zugang der Geflüchteten aus der Ukraine beruht", so Paul. Mittlerweile seien rund 410 erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit ukrainischer Staatsangehörigkeit im Jobcenter Donau-Ries gemeldet.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch, auch wenn die Stellenmeldungen im August nur leicht über dem Vormonatsniveau liegen. Von den Betrieben wurden 86 neue Arbeitsstellen gemeldet. Im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen sind aktuell 625 offene Stellen gemeldet, 17 mehr als im Vormonat und 93 mehr als vor einem Jahr. Besonders wird Personal in folgenden Bereichen gesucht: Verkauf, Lager, Berufskraftfahrer, Metallbearbeitung, Büro- und Sekretariat, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Maschinen- und Anlagenführer, Reinigung, Kranführer und spanende Metallbearbeitung.

573 Ausbildungsstellen sind unbesetzt

Bisher sind noch 573 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig sind 57 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer Alternative. Damit kommen rein rechnerisch auf einen aktuell noch unversorgten Ausbildungssuchenden 10,1 unbesetzte Berufsausbildungsstellen. „Wie auch in den Vormonaten ist festzustellen, dass sich weniger Jugendliche gemeldet haben, die eine Berufsausbildung anstreben und sich hierzu gerne beraten lassen möchten. Wir engagieren uns dafür, dass kein Jugendlicher verloren geht", sagt Paul. (pm)