Im Team der Rieser Nachrichten für den Nördlinger Stadtlauf trainieren

Am 9. Juli findet der Nördlinger Stadtlauf statt. Werden Sie jetzt im RN-Team fit und machen sie beim "Projekt Zielgerade" mit.

Gemeinsam trainieren, gemeinsam besser werden und am 9. Juli gemeinsam im Ziel ankommen: Die Rieser Nachrichten ermöglichen 15 Leserinnen und Leserinnen, unterstützt von Nördlingens Lauf-Experte Hans Niederhuber, am Nördlinger Stadtlauf teilzunehmen und sechs Wochen lang jeden Donnerstag zu trainieren.

Am Projekt Zielgerade kann jeder und jede teilnehmen, der oder die schon einmal in Laufschuhen steckte und fünf Minuten am Stück durchjoggen kann. Weitere Voraussetzung: Ab Christi Himmelfahrt jeden Donnerstag Zeit für den gemeinsamen Lauftreff zu haben. Es erwartet Sie fundiertes Laufwissen von A bis Z und garantiert gute Stimmung, nicht nur am Wettkampftag. Im Fokus stehen soll jedoch nicht etwa die nächste Bestzeit, sondern nach Jahren der eingeschränkten sozialen Kontakte mit einem tollen Team ein Ziel zu erreichen. Wenn dann trotzdem noch eine Bestzeit herausspringt – auch schön.

Mit dem RN-Team zum Nördlinger Stadtlauf

Der Nördlinger Stadtlauf startet und endet in herrlicher Kulisse am Samstag, 9. Juli, auf dem Nördlinger Marktplatz. Die Strecke führt sowohl durch Nördlingen als auch an Teilen der Stadt vorbei. Es ist ein unbeschreibliches Erlebnis, an der Strecke von Zuschauerinnen und Zuschauern angefeuert zu werden und letztlich über den roten Teppich und vorbei am Daniel ins Ziel zu laufen.

252 Bilder 1400 begeisterte Läufer Foto: Jochen Aumann

An Christi Himmelfahrt, 26. Mai, findet um 18.30 Uhr das erste Treffen im Rieser Sportpark statt, bei dem sich die Gruppe kennenlernt und nach einem Aufwärmprogramm ihre erste Runde dreht. In den darauffolgenden fünf Treffen geht es dann darum, allmählich besser zu werden. Abseits der festen Lauftreffen am Donnerstag geben wir Ihnen aber auch noch Tipps für Kraft- und Beweglichkeitstraining auf den Weg, sowie vieles mehr.

Mit dem "Projekt Zielgerade" Gutes tun und die Kartei der Not unterstützen

Der Unkostenbeitrag für das "Projekt Zielgerade" beträgt 30 Euro. Darin enthalten ist die Startgebühr für den Lauf, das Coaching über einen Zeitraum von sechs Wochen sowie ein eigenes Trainingsshirt. Das Gros des Beitrags geht an die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung für unverschuldet in Not geratene Menschen in der Region.

Hans Niederhuber (hier mit Martina Domhöfer) absolvierte den Halbmarathon zwischen Nördlingen und Bopfingen gleich viermal. Foto: Niederhuber

Hans Niederhuber vom Lauftreff des TSV Nördlingen und RN-Redakteurin Verena Mörzl freuen sich über motivierte Rieserinnen und Rieser, die das Team begleiten wollen. Der Anmeldeschluss für das "Projekt Zielgerade" der Rieser Nachrichten ist Mittwoch, 4. Mai, um 15 Uhr. Weitere Informationen und die Anmeldung erfolgt über die E-Mail-Adresse: redaktion@rieser-nachrichten.de – wir freuen uns auf Sie!