Nördlingen

vor 18 Min.

Imilia Berkovic ist mit Mitte 20 die neue Richterin am Nördlinger Amtsgericht

Plus Mit 24 Jahren weiß noch nicht jeder, was er oder sie arbeiten möchte. Imilia Berkovic wird dagegen schon Richterin. Was sie an dem Amt fasziniert.

Eine neue Richterin und umverteilte Zuständigkeiten: Am Nördlinger Amtsgericht gab es die ein oder andere Umstrukturierung, wie Direktor Dieter Hubel schildert. Das bedeutet, dass es mit Imilia Berkovic ab jetzt eine neue Richterin für Strafrecht im Ries gibt. Hubel erklärt, dass eine Richterin für Zivilsachen aufgrund ihrer Schwangerschaft mittlerweile im Mutterschutz sei, man habe Ersatz gebraucht. Zwischenzeitlich hätten Kollegen aus Dillingen ausgeholfen, den Zivilbereich hat nun Richter Nicolas Pfeil übernommen – bisher zuständig für Strafrecht, den Bereich, den Berkovic nun übernimmt. Hubel ist froh, dass sich Imilia Berkovic für das Nördlinger Amtsgericht entschieden hat: "Sie ist eine junge, tatkräftige Kollegin." Juristisch werde man ihr nichts vormachen können.

