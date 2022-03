Immaterielles Kulturerbe: Stabenfest in bayerische Landesliste aufgenommen

Das Nördlinger Stabenfest steht nun auf der Landesliste des immateriellen Kulturerbes in Bayern.

Der bayerische Ministerrat hat am Dienstag beschlossen das Nördlinger Stabenfest in das Landesverzeichnis für immaterielles Kulturerbe aufzunehmen. Wie der Freistaat mitteilt, umfasse die Liste vielfältige Formen kulturellen Erbes, die im Bewusstsein der Bevölkerung verankert seien. Insgesamt 66 Einträge umfasst die Liste in Bayern.

Ein Expertengremium hatte die Aufnahme des Stabenfestes neben neun weiteren kulturellen Ausdrucksformen empfohlen. Neben dem Stabenfest wurde beispielsweise auch das Münchner Marionettentheater aufgenommen. Als immaterielles Kulturerbe werden gemeinschaftlich ausgeführte lebendige Traditionen wie Bräuche und Feste, aber auch Handwerkstechniken verstanden.

Die bayerische Landesliste ist unabhängig vom Bundesweiten Verzeichnis immateriellen Kulturerbes zu sehen. Die Einträge aus dieser Liste haben die Chance, in die internationale UNESCO-Liste aufgenommen zu werden. (jltr)

