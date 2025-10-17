Impulsvortrag und Mittagessen begeisterten Teilnehmende

Im Rahmen der Reihe „Nördlingen verbindet“ luden die Stadt Nördlingen und die Pflege St. Vinzenz Nördlingen zu einem Impulsvortrag mit anschließendem Mittagessen in das Tagescafé „Atrium“ des Altenheims St. Vinzenz ein. Unter dem Motto „Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen“ stand der Vormittag im Zeichen von Ernährung, Bewegung und Gemeinschaft. Die Referentinnen Andrea Eireiner und Anke Fischer zeigten, dass gemeinsames Essen weit mehr bedeutet als reine Nahrungsaufnahme: Es verbindet Menschen, schafft Begegnungen und stärkt Körper, Geist und Seele. Fischer stellte den offenen Mittagstisch von St. Vinzenz vor, bei dem täglich zwei frisch gekochte, regionale und saisonale Menüs angeboten werden. Gäste können sich telefonisch anmelden, Essensmarken in der Verwaltung erwerben und in gemütlicher Atmosphäre im Atrium speisen.

Im zweiten Teil des Vormittags sprach Eireiner über ausgewogene Ernährung im Alter. Sie erklärte, wie sich der Energiebedarf verändert und gab praktische Tipps zu vitamin- und mineralstoffreicher Kost. Gemeinsam mit Anke Fischer stellte sie die Ernährungspyramide vor und ermutigte, neue Lebensmittel wie Hülsenfrüchte als gesunde Alternativen zu Fleisch auszuprobieren. Auch kleine Genüsse seien erlaubt – entscheidend sei die Balance. Anschließend zeigte Andrea Eireiner einfache Bewegungsübungen für den Alltag, wie die Kraft, Beweglichkeit und Gleichgewicht fördern. „Was dem Körper guttut, tut auch Geist und Seele gut“, betonte sie und regte an, Bewegung fest in den Alltag einzubauen. Beim anschließenden Mittagessen – mit frisch zubereiteten Gerichten und netten Gesprächen – klang der Vormittag in geselliger Runde aus. Informationen zum Mittagstisch gibt es unter 09081 8080.

