In das Nördlinger Kraterforum ziehen weitere Firmen ein

Plus Aus dem ehemaligen Betriebsgelände der Schwaben Präzision wird das Kraterforum. Erste Mieter sind eingezogen. Die Hälfte des Areals beansprucht ein Museum.

Seit Anfang April können Martin und Max Stumpf aufatmen: Die ersten Mieter sind eingezogen in die umgebauten Räume des Gebäudes der ehemaligen Schwaben Präzision, das in der Glashütter Straße auf dem Weg zum Nördlinger Tierheim liegt. Die Stumpfs, Vater Martin und Sohn Max, die jeweils zur Hälfte Inhaber der etc.pepe GmbH sind, haben für 600 Quadratmeter die Tagespflege für Seniorinnen und Senioren als ersten Partner gewonnen, weitere Firmen und Institutionen werden demnächst einziehen.

Martin Stumpf gibt einen Ausblick: "Das nächste Projekt nach der Tagespflege wird ein Ingenieurbüro eines namhaften Münchener Planungsunternehmens sein. Dafür entstehen auf 400 Quadratmetern zwölf Arbeitsplätze für Ingenieure. Insgesamt planen wir einen Mietermix, also ganz unterschiedliche Mieter. Bisher lag das riesige Gelände von insgesamt 15.000 Quadratmetern trist und traurig mit den verlassenen Hallen öde da. Wir wollen es wieder mit Leben erfüllen."