In den Fußstapfen der Familie: Schröters Weg zum Nördlinger Polizeichef

Plus Die Generationen vor Andreas Schröter waren bei der Polizei, die danach ebenso. Wieso das Ries nicht die "Insel der Glückseligen" und trotzdem vieles gut ist.

Es wirkt fast schon so, als hätte Andreas Schröter gar keine andere Wahl gehabt. Die Polizei, die gehört bei den Schröters zur Familie dazu. So ist es kein Wunder, dass der 53-Jährige selbst dort gelandet ist. Dass er dagegen seit Jahresbeginn die Nördlinger Polizeiinspektion leitet – und damit die in seiner Heimat –, da gehört wohl ein wenig Glück dazu, denn: "Das gibt es nicht oft in Bayern." Diese Fügung hat unter anderem auch mit dem früheren Nördlinger Oberbürgermeister Hermann Keßler zu tun.

Denn geboren ist Andreas Schröter 1970 in Westberlin, in Tempelhof, zwei Jahre später ging es für die Familie schon ins Ries. Auslöser war ein Besuch Keßlers in Berlin, samt seinem Fahrer. Mit dem kam Schröters Vater in Kontakt. "Mein Vater war Vertragsspieler bei Blau-Weiß 90 Berlin. Die haben sich getroffen, und der hat gesagt: 'Komm nach Nördlingen, wir könnten dich als Fußballer brauchen.'" Die Eltern hätten auch außerhalb des Fußballs eine Perspektive im Ries gesehen, und so zog die Familie ins Wemdinger Viertel. Der Vater schulte vom Maschinenschlosser um, ging zur Polizei. Der Bezug dazu war aber ohnehin vorhanden: "Ich habe eine ziemliche Polizeifamilie: Mein Opa väterlicherseits und mein Opa mütterlicherseits waren schon bei der Polizei tätig."

