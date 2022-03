In der Nördlinger Altstadt ist 2022 wieder Frühjahrsmarkt

Am 27. März werden rund 100 Fieranten beim Frühjahrsmarkt in Nördlingen ihre Stände aufbauen. Wann die Geschäfte öffnen und welche Corona-Regeln gelten.

In Nördlingen findet am kommenden Sonntag der Frühjahrsmarkt in der Innenstadt statt. Rund 100 Fieranten werden sich daran beteiligen. Zudem öffnen die Händler von 12.30 bis 17.30 Uhr ihre Geschäfte und laden zum Bummeln ein.

Wie der Stadtmarketingverein "Nördlingen ist's wert" mitteilt, werden an den Ständen in der Nördlinger Altstadt die unterschiedlichsten Produkte angeboten - zum Beispiel Gewürze, Socken, Küchenutensilien, Süßigkeiten und vieles mehr. "Der Duft von gegrillten Würstchen der ortsansässigen Metzger darf nicht fehlen, ebenso wie die zwei Kinderkarusselle, die ihre Runden drehen", so der Stadtmarketingverein weiter. Es ist das erste Mal seit 2019, dass in Nördlingen ein Frühjahrsmarkt stattfindet. In den vergangenen beiden Jahren war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Trotz hoher Inzidenzen im Landkreis Donau-Ries gilt beim Frühjahrsmarkt keine Maskenpflicht. Das bestätigt Daniel Wizinger, bei der Stadtverwaltung für den Bereich Tourismus und Veranstaltungen zuständig. Hintergrund sind die deutlich gelockerten Corona-Regeln. Wizinger sagt: "Es gibt keine festgeschriebenen Regeln mehr. Dennoch gilt das Gebot, Abstand einzuhalten." Die Stadtverwaltung will den Markt entzerren, so, wie sie es auch beim Herbstmarkt getan hat: "Es soll keine engen Wege geben." Deshalb werden Marktstände auch nicht gegenüber und möglichst weit voneinander entfernt aufgebaut. Die 100 Stände werden in der Fußgängerzone beziehungsweise vor der Tourist-Info aufgebaut. Der Markt selbst beginnt um 11.30 Uhr und endet um 18 Uhr.

Frühjahrsmarkt in Nördlingen: Handel hofft auf guten verkaufsoffenen Sonntag

Der Nördlinger Handel hofft auf einen guten verkaufsoffenen Sonntag. Wie Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins "Nördlingen ist's wert", sagt, sei die Stimmung derzeit verhalten: "Es fehlt die Lockerheit." Das sei allerdings angesichts von zwei Jahren Corona-Pandemie und nun dem Krieg in der Ukraine sowie den daraus resultierenden steigenden Energie- und Spritkosten keine Überraschung. Vierkorn hofft, dass die Menschen am Sonntag einige unbeschwerte Stunden im Kreis der Familie verbringen können, durch die Stadt bummeln und sich vielleicht einen Kaffee in der Sonne gönnen. Das Wetter soll jedenfalls blendend werden, bis zu 17 Grad versprechen die Meteorologen.

Der Arbeitskreis Handel des Stadtmarketingvereins verlost am Sonntag Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 500 Euro. Gewinnkarten werden von den Mitgliedsgeschäften des Arbeitskreises Handel verteilt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.