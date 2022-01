Handy aus einer Nördlinger Tiefgarage gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Täter nutzt einen kurzen Moment und stiehlt ein Handy. Jetzt sucht die Polizei in Nördlingen Zeugen.

Als bei Reinigungsarbeiten am Samstagabend gegen 17.45 Uhr in der Tiefgarage in der Löpsinger Straße in Nördlingen ein Mobiltelefon kurzzeitig unbeaufsichtigt auf einer Kehrmaschine lag, nutzte jemand die Gelegenheit zum Diebstahl. Das Telefon der Marke Huawei hatte laut Polizeibericht einen Wert von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)