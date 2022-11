Nördlingen

In Nördlingen entstehen neue, günstige Wohnungen

Die Baugenossenschaft baut in Nördlingen weitere Wohnungen, die zu günstigen Preisen vermietet werden sollen.

Plus Die Baugenossenschaft baut ein weiteres Mehrfamilienhaus. An der Maria-Penn-Straße können schon zum 1. Januar die ersten Mieter in günstige Wohnungen ziehen.

Rund 500 Bewerberinnen und Bewerber stehen derzeit auf der Warteliste der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Nördlingen, die auf ihrer Website mit dem Slogan "Gut und preiswert wohnen" wirbt. Wohnraum in Nördlingen ist begehrt, besonders günstiger. Die gute Nachricht: Der soziale Wohnungsbau in Nördlingen kommt dabei voran. Mehrere Neubauwohnungen werden demnächst bezugsfertig.

