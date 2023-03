In Nördlingen für 50 Euro getankt, aber nicht gezahlt

Ein Autofahrer begeht einen Tankbetrug in Nördlingen. Das Kennzeichen wurde der Polizei aber übermittelt.

Ein Fall von Tankbetrug hat sich am Freitagabend gegen 18.30 Uhr an einer Tankstelle in Nördlingen ereignet. Laut Polizeiangaben wurde ein Pkw aufgetankt, die Tankschuld in Höhe von knapp 50 Euro jedoch nicht beglichen. Vom Fahrzeug sei das Kennzeichen aber bekannt, weshalb die Tat im Nachgang sicherlich geklärt werde, so die Beamten. (AZ)

