Nördlingen

vor 50 Min.

In Nördlingen ist Mariä Himmelfahrt kein Feiertag – deshalb ist viel geboten

In Nördlingen haben am Dienstag die Geschäfte offen. Die Bimmelbahn fährt direkt am Marktplatz ab.

Plus Die Bimmelbahn fährt in Nördlingen diesmal am Hotel Sonne ab und ein neues Geschäft öffnet. Warum manche Gemeinden den Feiertag begehen und manche eben nicht.

Von Verena Mörzl

Ein Feiertag ist Mariä Himmelfahrt am Dienstag, 15. August, in Nördlingen nicht. Auch wenn in den katholischen Kirchen die Kräuterbuschen bereits durften, wie Pfarrer Benjamin Beck in seinem aktuellen christlichen Wort in unserer Zeitung schreibt, und die Gottesdienste zu Mariä Himmelfahrt - dem Hochfest Mariens - natürlich gefeiert werden. Wer in Nördlingen angestellt ist, muss arbeiten. Gerade der Umstand, dass Geschäfte, Cafés und Restaurants offen haben, hat Nördlingen an diesem Tag zu einem der Ausflugsziele in der Region gemacht. Und in diesem Jahr gibt es sogar noch ein paar Höhepunkte zusätzlich.

Seit vielen Jahren wirbt der Nördlinger Stadtmarketingverein "Nördlingen ist's wert" für einen Besuch in der Stadt, um entspannt einzukaufen, zu bummeln, sich in die Cafés und Lokale zu setzen und einen Blick in die Geschäfte zu werfen. Geschäftsstellen-Leiterin Susanne Vierkorn informiert außerdem darüber, dass in diesem Jahr an Mariä Himmelfahrt ein neues Geschäft öffnet. Wie berichtet, zieht das Steingass Trendhouse in die Löpsinger Straße. Pünktlich zum Feiertag soll der Umbau fertig sein. Und noch etwas ist in diesem Jahr besonders. Nachdem der Marktplatz nun für den Verkehr gesperrt ist, soll Vierkorn zufolge dort nicht nur die Aufenthaltsqualität besser werden. Die Bimmelbahn fahre dort künftig vor dem Hotel Sonne ab.

