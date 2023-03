In Nördlingen schlägt die Stunde der Kirchenmusik

Das Vokalensemble De Cantata präsentiert sich in der Spitalkirche mit deutschen Stücken in italienischem Stil. Ein vielversprechender Auftakt einer neuen Serie.

Die Thomaskirche in Leipzig erlangte im 17. Jahrhundert den Ruf als Zentrum der evangelischen Kirchenmusik. Das gelang unter anderem durch Kantoren wie Johann Hermann Schein und Tobias Michael. Sie prägten wie Johann Sebastian Bach von dort aus die evangelische Kirchenmusik. Und gerade die beiden blickten in ihrer Kompositionstätigkeit nach Italien, von wo die Blüte des Barock, wie in anderen Künsten, auch auf Deutschland ausstrahlte. Das vermitteln Notensammlungen wie die "Israelsbrünnlein" von Johann Hermann Schein oder die "Musicalische Seelenlust" von Tobias Michael. Diese standen im Konzert von De Cantata in der Nördlinger Spitalkirche im Zentrum des Programms.

Durch barocke Verzierung wirkt der Text freudig und hingebungsvoll

Die Besonderheit bestand darin, dass Bibeltexte musikalisch wie die damals populären weltlichen Madrigale gestaltet wurden, aber in italienischem Stil, eher lebendig und heiter. Als Madrigal wird ein mehrstimmiges Vokalstück bezeichnet. So wirkte ein Text wie "O Herr, ich bin dein Knecht", durch barocke Verzierungen freudig und hingebungsvoll. Die italienischen Stilmittel kamen durch die professionelle Interpretation durch die Gesangssolisten und die exzellent begleitenden Saiteninstrumente, Laute und Gambe, vortrefflich zur Geltung.

Das absolut hörbar exzellent ausgebildete Vokalensemble erwies sich völlig vertraut mit den schmückenden Gesangstechniken der Barockmusik. Die der Musikepoche entsprechenden Saiteninstrumente, Laute und Gambe, glänzten auch bei ihren instrumentalen Beiträgen – („Les voix humaines“ von Marin Marais und eine Chaconne von Robert de Visee), mit einer bewundernswerten Virtuosität.

Schließlich erklang noch "Verleih uns Frieden gnädiglich" vom Meister des Frühbarock und der deutschen und italienischen Madrigalkunst, Heinrich Schütz. Der kräftige und lang anhaltende Applaus konnte leider keine Zugabe erbitten. Das Konzert war aber ein vielversprechender Auftakt für die neue Konzertreihe „Stunde der Kirchenmusik“.