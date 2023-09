Nördlingen

vor 17 Min.

In Nördlingen sind 15 bezahlbare Wohnungen entstanden

Plus Nördlingen will weiter Wohnungen für eine erschwingliche Miete bauen. Doch auch bei den neuesten Baugenossenschafts-Wohnungen ist die Miete höher als geplant.

Von Bernd Schied

Anlässlich der Schlüsselübergabe für 15 neue Mietwohnungen der gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft in der Stollberger Straße hat sich Oberbürgermeister David Wittner klar zur sozialen Verantwortung der Stadt Nördlingen bekannt, trotz belastender Rahmenbedingungen, auch in den kommenden Jahren bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. „Auch wenn es sich noch so schwierig darstellt, werden wir es tun“, versprach Wittner. Der OB schilderte, wieso der Grunderwerb so schwierig sei.

Die Verwaltung habe sich im Stadtbereich 120 Grundstücke angeschaut, die sich für eine Bebauung eignen würden, nannte er als Beispiel für die städtischen Bemühungen. Doch die Eigentümer seien nicht bereit, zu verkaufen. „Sie können sich gar nicht vorstellen, was wir teilweise von den Leuten zu hören bekommen haben, als wir unsere Wünsche äußerten. Das ist mitunter gar nicht zitierfähig“, so der Oberbürgermeister mit einer gewissen Ernüchterung.

