Nördlingen

12:00 Uhr

In Nördlingen sind 51 bezahlbare Wohnungen entstanden

Symbolisch ist der Schlüssel für die neuen Wohnungen in der Maria-Penn-Straße in Nördlingen übergeben worden.

Plus Drei Gebäude mit 51 Wohnungen und geförderten Mieten sind auf dem ehemaligen BayWa-Gelände in Nördlingen entstanden. Der Andrang auf die Wohnungen war groß.

Von Bernd Schied

Es ist das bisher größte städtische Wohnbauprojekt in Nördlingen und bietet Mietpreise, die sich auch Menschen mit einem nicht so dicken Geldbeutel leisten können: Am Wochenende ist das drei Gebäude umfassende Vorhaben auf dem ehemaligen BayWa-Gelände in der Maria-Penn-Straße in Anwesenheit des Stadtrates und der Bewohner offiziell übergeben worden. In den Gebäuden befinden sich 51 teils barrierefreie Wohnungen. Ein Haus ist im Eigentum der Stadt selbst, die beiden anderen gehören der Wohnungsbaugesellschaft. Die staatlich geförderten Mieten liegen zwischen 5,50 Euro und 7,50 Euro pro Quadratmeter. Dem Bau vorausgegangen war ein Architektenwettbewerb, den das Architekturbüro Lattke aus Augsburg für sich entscheiden konnte.

Es handelt sich bei den drei Gebäuden jeweils um ein KfW-Effizienzhaus 40, das unter anderem durch eine sehr gute Wärmedämmung der Außenwände, der Bodenplatte und der Dachfläche gekennzeichnet ist. Gleiches gilt für die Fensterscheiben.

