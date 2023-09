In Nördlingen wird an den Oberleitungen der Bahnstrecke gearbeitet

Die Einschränkungen auf der Riesbahn zwischen Donauwörth und Aalen beginnen bereits am 25. September. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Ende September bis Ende Oktober wird an der Bahnstrecke zwischen Nördlingen und Aalen gearbeitet, weshalb die Zugverbindungen des RE89 und der RB89 nicht angeboten werden können. Grund sind Bauarbeiten an einem Gehweg in Bopfingen, die sich auch auf die Zugstrecke auswirken.

Am Freitag teilt Go Ahead mit, dass zwischen dem 25. und dem 29. September ebenfalls Arbeiten an der Oberleitung in Nördlingen durchgeführt werden. Deshalb fallen Züge in den Morgen-, Abend- und Nachtstunden aus. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. (AZ)

