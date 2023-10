Nördlingen

vor 35 Min.

In Nördlingen wird der Opfer des Terrorangriffs der Hamas gedacht

Plus Bei einem Friedensgebet in St. Georg nehmen die Besucher Anteil am Leid in Israel. Es geht um das geschichtlich belastete Verhältnis von Judentum und Christentum.

Von Matthias Link

Der Davidstern der israelischen Flagge steht mit den Worten „I stand with“ („Ich stehe an der Seite“) auf den schwarzen Pullovern von Sigrid Atzmon und Hermann Waltz. Die beiden Vorsitzenden des Freundeskreises der Synagoge Hainsfarth haben gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde und der Stadt Nördlingen am Freitagabend zu einem Friedensgebet eingeladen, das unter dem Motto „Zusammenstehen“ stand. Rund 100 Besucher, darunter mehrere Politiker, kamen in die St. Georgskirche. Die Anteilnahme für die israelischen Opfer des barbarischen Terrorangriffs der Hamas vom 7. Oktober stand im Mittelpunkt des Friedensgebets. Seit der Shoah wurden noch nie so viele Jüdinnen und Juden an einem Tag ermordet. Die Auslöschung Israels steht als Ziel der Hamas in deren Charta von 1988. Die Veranstalter wiesen auf die besondere Verbundenheit von Juden und Christen durch die gemeinsame biblische Grundlage hin. Diakon Michael Jahnz drückte sein Entsetzen und den Schock aus über das, was in Israel geschieht. Auch Sigrid Atzmon ist entsetzt.

Jahnz sagte, Bilder würden sprachlos machen und angesichts der Gewalt fühle man sich ohnmächtig. Das Zusammenkommen in der Gemeinschaft mache jedoch Mut und gebe Stärke in diesen Zeiten, sagte der Diakon. Es wurde Psalm 85 aus dem Alten Testament gebetet, in dem es heißt es, dass Gott „Frieden zusagte seinem Volk“.

