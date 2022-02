Nördlingen

vor 20 Min.

In den Nördlinger Stadtteilen entstehen fast 50 weitere Bauplätze

Den Traum vom Eigenheim will die Stadt Nördlingen weiteren Interessenten ermöglichen. In zwei Stadtteilen entstehen bis 2023 fast 50 Bauplätze.

Plus Trotz der hohen Baupreise sind 2021 mehr Bauanträge bei der Stadt Nördlingen eingereicht worden als noch 2020. Die Stadt will weitere Baugebiete ausweisen.

Von Martina Bachmann

200 Bauanträge sind im vergangenen Jahr bei der Stadt Nördlingen eingereicht worden - 26 mehr als noch 2020. Eine Zahl, die Oberbürgermeister David Wittner ganz offensichtlich zufrieden stimmt, in einer Pressemitteilung sagt er: "Es ist erfreulich, dass in Nördlingen weiterhin rege gebaut wird." Damit sich Interessenten auch in Zukunft den Traum vom eigenen Haus erfüllen können, sollen weitere Baugebiete entstehen.

