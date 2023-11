Nördlingen

Inbetriebnahme der Aufzüge am Nördlinger Bahnhof verzögert sich

Am Nördlinger Bahnhof wird im Herbst noch gearbeitet. Neben den Aufzügen müssen auch noch Sitzgelegenheiten am Mittelbahnsteig angebracht werden.

Plus Eigentlich sollte der Nördlinger Bahnhof bis zum Frühjahr 2023 fertig sein – im Herbst funktioniert noch immer nicht alles. Die Bahn gibt nun einen neuen Zeitplan bekannt.

Peter Schmidt sagt, er habe zuletzt am Nördlinger Bahnhof Glück gehabt. Nicht etwa Glück, weil die Bahn pünktlich gewesen sei, oder Glück, weil die Reise nach München reibungslos geklappt habe – nein, er habe Glück, dass er körperlich noch so fit sei. "Wir mussten unsere schweren Taschen die Treppen hoch- und heruntertragen", sagt der Nördlinger Rentner im Gespräch mit unserer Redaktion. Denn: Die Aufzüge, die Fahrgäste an die Gleise fünf und sieben des Bahnhofs bringen sollen, funktionieren noch nicht – das schränkt die Barrierefreiheit des Rieser Bahnhofs ein. Die Bahn sagt, das solle sich zeitnah ändern, denn eigentlich sollten die Aufzüge schon in Betrieb sein.

Ruhig war es um die Riesbahn im vergangenen Jahr nicht: Die Übernahme von Go-Ahead, der Start mit alten Ersatz-Zügen, der Bahnunfall, bei dem eine Frau mitgeschleppt wurde, und Mitte Oktober die Nachricht, dass die österreichische ÖBB Go-Ahead übernimmt. Im Mai 2021 haben die Arbeiten am Bahnhof in Nördlingen begonnen. Seitdem hat sich einiges getan: Wie eine Sprecherin der Bahn mitteilt, wurde seit Mai 2021 der Mittelbahnsteig gebaut, die Unterführung ist neu, und ein Treppenvordach ist zwischen Treppe und Aufzug errichtet worden. Außerdem wurde der Hausbahnsteig am Gleis vier erneuert, und es wurden zwei neue Aufzüge gebaut.

