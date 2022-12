Nördlingen

Influenza-Welle im Ries: Frau stirbt im Nördlinger Krankenhaus

Plus Im Krankenhaus wütet die Influenza-Welle derzeit schwerer als das Coronavirus. Was Mediziner jetzt raten.

Von Verena Mörzl

Während der Corona-Pandemie hat man sich an Superlative gewöhnt. Meistens ging es um die Zahl an Infizierten, die in die Höhe schnellte. Nun, nachdem versucht wird, mit dem Coronavirus zu leben, wird eine andere Erkrankung wieder dominant. Das Ries wird laut Medizinern von einer "heftigen Influenza-Welle" getroffen. Dazu kommt das RS-Virus, wie bereits berichtet. Ärzte raten gerade Risikopatienten, ähnliche Vorkehrungen zu treffen, wie in den vergangenen Jahren vielfach gelernt.

