Nördlingen

vor 31 Min.

Die insolvente Bäckerei Moll steht vor schweren Zeiten

Plus Bitterer Rückschlag: Vergangene Woche meldete die Bäckerei Moll Insolvenz an. Laut der Innung in Nordschwaben stehen Bäckerbetriebe generell vor harten Zeiten.

Von Nicolas Friese Artikel anhören Shape

Der neue Laden wurde feierlich mit Ballons geschmückt: In der Bäckerei herrschte reger Betrieb. So lief vor einigen Jahren die Eröffnung einer Filiale der Bäckerei Moll ab. Zu sehen in einem Video, welches auf dem YouTube-Kanal der Bäckerei zu finden ist. Eröffnet wurde die Filiale in Augsburg am 24. Oktober 2018, vergangene Woche hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet. Wie es mit der Bäckerei weitergeht und ob es jemals noch mal zu einer solchen Eröffnung kommen wird, wird laut dem Insolvenzverwalter Ende Mai entschieden.

Am Freitag teilt das Familienunternehmen Moll aus Kirchheim mit, dass es beim Amtsgericht Aalen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingeleitet habe. Die zuständige Kanzlei "FNB" informiert darüber, dass die wichtigste Aufgabe die Stabilisierung des Betriebs sei: Die Herstellung der Backwaren und der Verkauf in den Filialen müsse gesichert werden. 13 Filialen hat die Bäckerei, verteilt auf Bayern und Baden-Württemberg. Laut der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben ist die Bäckerei Moll nicht die einzige Handwerksbäckerei, die mit Problemen kämpft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen