Interkulturelle Tage: Den „Inner Place“ nach außen getragen

Der Künstler Jan-Hendrik Pelz und einer seiner Porträtierten Delschad Numan Khorschid im Gespräch mit Dr. Sabine Heilig.

Ein Höhepunkt der interkulturellen Tage in Nördlingen ist eher leise und unerwartet dahergekommen. Es handelt sich um das Künstlergespräch von Dr. Sabine Heilig mit dem Konzeptkünstler und Maler Jan-Hendrik Pelz und dem Schauspieler und Autor Delschad Numan Khorschid. Zunächst ging es um den Erfolg des Projektes „An Inner Place“, das ja sogar auf der diesjährigen Documenta in Kassel für Furore sorgte. Ein schöner Zufall, so schilderte es Jan-Hendrik Pelz, denn er hatte sein Projekt (die RN berichteten) eher so angelegt, dass es Menschen im Alltag anspricht, „so, wie hier in Nördlingen in einer Bank, denn Kunst gehört nicht nur ins Museum. Ich möchte, dass man die Figuren persönlich trifft“.

Er war in Kassel in einem großen Einkaufszentrum präsent, wo die Documenta-Macher auf „Inner Place“ aufmerksam wurden und ihn spontan für das „ruruHaus“ verpflichtet haben. Auch Delschad Khorschid war damals unter den Porträtierten, sein Exponat ist nicht in der Raiffeisenbank zu sehen. „Ich bin nur als Original da“, sagte der ehemals geflüchtete Kurde aus dem Iran, der heute als Schauspieler, Künstler, Autor und Poet in München lebt und arbeitet, seit acht Jahren ausschließlich auf Deutsch schreibt.

Delschad Khorschid hat sich sebst Deutsch beigebracht – mit Ovid und Schiller

Was er zu sagen hatte, war sehr beeindruckend: „Als er (2010) nach Deutschland kam, gab es weder diese Aufnahmebereitschaft wie heute, noch irgendwelche Chancen auf Deutschunterricht." Khorschid hat sich durch Lesen die Sprache selbst beigebracht. Faszinierender Weise mit Klassikern wie Ovid, Zweig, Mann, Goethe und Schiller. Er habe nie das gehabt, was man Heimat nenne. Er sei im Irak als Kurde vom eigenen Volk ausgegrenzt, ein großer Teil der Familie ermordet worden. Auf und nach der Flucht sei er nie wirklich angekommen, weil es für ihn als Flüchtenden auch nie sicher war, bleiben zu dürfen. Eine der anrührenden Szenen seiner Erzählung ist das, was er empfand, als er in Deutschland ankam, nachts um 4 Uhr in München bei Schneetreiben: "In diesem Land regnet es Weiß."

Er wollte nicht, was viele Geflüchtete tun, „warten und nicht wissen, auf was“. Delschad Khorschid wollte sich verständlich machen, sich ausdrücken, die Sprache lernen: „Deutsch zu lernen und dann zu können war für mich eine Befreiung“. Heute ist er als Schauspieler am Münchner Residenztheater angestellt, er arbeitet als Autor, Fotograf und Künstler. Er ist unglaublich dankbar für das, was er dort an Möglichkeiten vorgefunden hat.

Das Schicksal vieler Geflüchteter wird greifbar

Im Alter von 26 Jahren hat er zum ersten Mal eine Schule von innen gesehen, die Schauspielschule in Berlin. Eine Schule, die er täglich morgens von 6 bis 8 Uhr geputzt hat, um sich dadurch danach den Unterricht finanzieren zu können. Heute auf der Bühne zu stehen bedeutet für ihn Bestätigung, Augenhöhe, Sein zu dürfen, angekommen zu sein.

Lesen Sie dazu auch

Auf die Frage, was für ihn Heimat ist, antwortet er zögerlich: „Im Moment ist Heimat hier, bei euch, weil ich mich aufgehoben fühle. Nachher, wenn ich wieder allein bin, geht die Suche weiter.“ Als er seine Lyrik in vier, fünf kurzen Abschnitten vortrug, hätte man im Saal eine Stecknadel fallen gehört. So unmittelbar war seines und das Schicksal vieler anderer Geflüchteter greifbar. Auch das, was Flucht bedeutet, kondensiert in einem einzigen Satz. „Jeder der vermeintlichen Helfer verlangte nach allem und forderte alles, bis wir hier waren, nackt und zerrissen.“