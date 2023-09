Nördlingen

Interkulturelle Wochen in Nördlingen werden mit albanischem Abend eröffnet

Mit einem albanischen Abend sind die Interkulturellen Wochen in Nördlingen eröffnet worden.

Plus Ziel der Interkulturellen Wochen ist es, die verschiedenen Kulturen in Nördlingen zu präsentieren. Oberbürgermeister Wittner spricht über Chancen von Migration.

Dem deutsch-albanischen Kulturverein Iliria war es in diesem Jahr vorbehalten, die offizielle Eröffnungsveranstaltung der Interkulturellen Wochen in Nördlingen 2023 zu gestalten. Der Saal im Gemeindezentrum St. Georg war prall gefüllt, als der Verein Albanien und die albanisch-sprachigen Regionen Kosovo und Nordmazedonien seinen Gästen näherbrachte.

Es wurde über die Geschichte des albanischen Volkes informiert, das Land, seine Sehenswürdigkeiten und die Urlaubsziele wurden vorgestellt - genauso wie albanische Trachten und traditionelle Tänze. Zum Schluss gab es ein leckeres albanisches Büffet. Den Abend, durch den Albert Shkodriqi führte, eröffnete Oberbürgermeister David Wittner. Für ihn sind diese Tage nicht nur eine Veranstaltungsreihe, sondern ein lebendiges Zeugnis der Stadtgesellschaft und ihrer kulturellen Vielfalt: „Die Menschen, die Kulturen, die in unserer Stadt zusammenkommen, sind ein reiches Gewebe, das Nördlingen zu dem macht, was es ist. Aus diesem Mischgewebe entstehen Ideen, Begegnungen und Erlebnisse, die unsere Stadtgesellschaft auf wunderbare Weise bereichern. Heute genauso wie in Vorzeiten unserer Stadt.“

