Interkulturelle Wochen mit Vernissage eröffnet

Plus Oberbürgermeister David Wittner betont, dass Personen, die vor Krieg und Terror flüchten, in Nördlingen willkommen sind. Jan-Hendrik Pelz lenkt den Blick auf Schicksale von Migranten.

Seit 2008 veranstalten Diakonie Donau-Ries und Stadt Nördlingen zusammen mit weiteren Organisationen jeden Herbst die „Interkulturellen Wochen“. Diese gehen zurück auf eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Seit 1975 gibt es jeweils Ende September bundesweit Aktionen zu Themen wie Antisemitismus oder Flucht und Migration. Die Nördlinger Interkulturellen Wochen wurden am Freitag zusammen mit einer kleinen Kunstausstellung im Foyer der Raiffeisen Volksbank Ries von Johannes Beck, dem Geschäftsführer der Diakonie, eröffnet.