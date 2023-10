Internationale Tafel der Begegnung im Rathausgewölbe

Ukrainische Vareniki, Humus oder anatolischen Bulgur-Salat Kisir gab es bei der Veranstaltung des Internationalen Frauencafés in Nördlingen.

Ein Dreiklang aus Genuss, Kultur und Begegnung hatte die Gäste erwartet, die in den Gewölbesaal des Nördlinger Rathauses gekommen waren: Dieser schuf den würdigen Rahmen für eine Tafel der Kulturen, zu der das Interkulturelle Frauencafé unter Leitung von Friedrun Meyer eingeladen hatte.

„Neue Räume“ der Begegnung zu schaffen - so das Motto der diesjährigen Interkulturellen Wochen - kann man auch, indem man alte umgestaltet. Die Veranstalterinnen sorgten nicht nur dafür, dass der Saal unter einer bezaubernden herbstlichen Dekoration erblühte, sondern erweiterten das gediegene, schwere Mobiliar auch um bunte Stühle, die in einem früheren Projekt von Frauen des Interkulturellen Frauencafés gestaltet worden waren.

Seit 18 Jahren gibt es das Internationale Frauencafé

An dem Veranstaltungsort lässt sich auch die Entwicklung ablesen, die das Projekt in den 18 Jahren seines Bestehens genommen hat: Sei man – so Meyer mit ein wenig Stolz - bei einem Internationalen Frauentag vor Jahren noch mit Buffet und "Hennaabend" im Nebenraum zu Gast gewesen, trete man heute als Gastgebende auf. Der gut gefüllte Saal – darunter auch Hausherr Oberbürgermeister David Wittner mit seiner Familie - dokumentierte die Vielzahl an Freunden, Förderern und Interessierten, die das Projekt inzwischen gefunden hat.

Im Mittelpunkt des Abends aber standen Frauen aus dem Irak, aus Afghanistan, aus der Türkei, Syrien, Malaysia und Vietnam und aus der Ukraine, die sich und ihre Kulturen präsentierten. In festlichen Gewändern gekleidet, begrüßten sie die Gäste mit einem vielsprachigen Willkommen, um dann das im Nebenraum aufgebaute Buffet zu erklären: Das bot neben Hummus und dem anatolischen Bulgur-Salat Kisir eine Vielzahl von Fingerfood wie vietnamesische Frühlingsrollen und Bánh bao oder ukrainische Vareniki.

Ein malaysisches Gedicht und vietnamesische Liebeslieder

Mit einem kleinen Gong lud Gabriele Allgayer-Pfaff vom Interkulturellen Frauencafé die Gäste beim Tafeln immer wieder zum Innehalten ein: „Es gibt kaum etwas Verbindenderes als das Essen.“ Außer vielleicht die Sprache. Und wenn man die Worte nicht versteht? Dann nehme man umso besser die Melodie einer Sprache wahr. „Zu einer Tafel gehört immer auch eine Tafelmusik. Wir haben keine Instrumente hier. Die Musik, die wir Ihnen mitbringen, ist die Sprache“, erklärte Meyer. Und so lauschten die Gäste bei einer Hodscha-Geschichte aus der Türkei, einem ukrainischen Dialog, einem malaysischen Gedicht, einem afghanischen Gesang und vietnamesischen Liebesliedern dem Klang dieser Kulturen nach.

Manch einer der Gäste hätte die Texte gerne auch verstanden, doch zur interkulturellen Begegnung gehört die Wahrnehmung von Fremdheit. Was nichts Schlechtes sein muss: „Fremdes als Chance zu sehen, das macht uns stärker“, gab Rita Schwarz vom Interkulturellen Frauencafé den Gästen mit auf den Heimweg. (AZ)