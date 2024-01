Nördlingen

26.01.2024

Hausarzt: Es geht um Masse, nicht um Qualität

Plus Drei von vier Kinderärzten im Ries könnten morgen in Rente gehen. Schon jetzt suchen viele Eltern mit ihren kranken Kindern den Hausarzt auf.

Von Martina Bachmann

Herr Völkl, laut der Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) ist alles paletti in Sachen Kinderärzte im Ries. Schaut man aber auf das Alter der Mediziner, dann ergeben sich doch Zweifel – drei von vier könnten morgen in den Ruhestand gehen. Womit es für die Familien sehr schwer wäre, einen Facharzt für ihren Nachwuchs zu finden.



Sebastian Völkl: Grundsätzlich ist eine Bedarfsplanung einfach eine nüchterne Betrachtung. Tatsächlich wird in der Analyse für den Landkreis Donau-Ries durchaus das Alter der Kinderärzte wiedergegeben, das hat aber keinen Einfluss darauf, ob eine Region versorgt ist oder nicht. Zudem geht die Bedarfsplanung auch nicht darauf ein, wie viele Patienten ein Arzt tatsächlich versorgt.

Könnten Sie das konkretisieren?



Völkl: In der Bedarfsplanung wird damit kalkuliert, dass jeder Hausarzt rund 1600 Patientinnen und Patienten versorgt. Es gibt aber Eltern, die vielleicht nur 60 Prozent arbeiten, oder manche Mediziner, die ebenfalls weniger Menschen betreuen. Daher passt das alles nicht mehr zusammen.

