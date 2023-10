Nördlingen

Irisches Unternehmen setzt auf Thermo Hanf

Plus In Nördlingen gibt es ein Thermo-Hanf-Werk. Das hat schon mehrmals den Eigentümer gewechselt. Jetzt kommt der Mehrheitseigner aus Irland.

Die Firma Thermo Hanf, die in Nördlingen Dämmstoffe aus Hanf herstellt, hat mit dem irischen Unternehmen Kingspan Insulation einen neuen Eigentümer. Kingspan hat vor Kurzem eine Mehrheitsbeteiligung an der HempFlax Building Solutions GmbH erworben, die 2020 das Thermo-Hanf-Werk in der Industriestraße gekauft hat.

Kingspan will nach eigenen Angaben mit seinen Dämmstofflösungen, die dazu beitragen den Kohlstoffausstoß von Gebäuden durch Energieeinsparung zu senken, zu einer kohlenstofffreien Umwelt beitragen. „Wir haben uns verpflichtet, sowohl unsere Produkte als auch unsere Geschäftstätigkeit nachhaltiger zu gestalten“, betont Kingspan-Geschäftsführer David McDonald in einer Presseerklärung. Die Hanffaserdämmung verkörpere diese Verpflichtung. Durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der HempFlax Building Solutions GmbH und die Aufnahme von Hanfdämmstoffen in die Produktpalette unterstütze man die wachsende Nachfrage nach biobasierten Baumaterialien.

