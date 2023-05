Nördlingen

18:10 Uhr

Ist das umstrittene Egerviertel in Nördlingen auf der Zielgeraden?

Plus 2018 wurden die ersten Pläne für das ehemalige Ankergelände präsentiert. Seither wurde viel über die geplanten Bauwerke gestritten. Die Entscheidung steht an.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Wenn alles glattgehe, dann könnten 2022 die ersten Besitzer oder Mieter in die neuen Wohnungen im Egerviertel einziehen. Das hat der Eigentümer des Unternehmens Eco Residential aus Augsburg, Stephan Deurer, unserer Redaktion im Oktober 2019 gesagt. Nun ist in den vergangenen Jahren vieles nicht glattgelaufen: Erst kam die Pandemie, dann der Ukraine-Krieg, gefolgt von einer Gaskrise und einer hohen Inflation. Dass Eco Residential im Egerviertel aber 2023 noch immer keine schmucken Neubauwohnungen gebaut hat, hat auch andere Gründe. Doch jetzt stehen wichtige Entscheidungen an.

Ein Blick zurück: Schon Ende 2018 wurden erste Pläne für das neue Egerviertel in Nördlingen öffentlich vorgestellt. Damals wurde zum Pressetermin ins Architekturbüro von Reiner Schlientz geladen. Als sich im Oktober 2019 auf der Industriebrache inmitten der historischen Altstadt noch nichts getan hatte, hakte unsere Redaktion nach. Deurer antwortete zu diesem Zeitpunkt, hinter den Kulissen gehe es um den Bebauungsplan, der damalige Oberbürgermeister Hermann Faul sprach von "Feinabstimmungen". Dass die nicht ausreichen werden würden, wurde im Januar 2020 deutlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen