Nördlingen

vor 31 Min.

Ja zu neuem Radweg, aber Kritik am Landkreis Donau-Ries

Plus Nicht nur in Reimlingen sorgt die Finanzierung des neuen Radwegs, der unter der B25 gebaut werden soll, für Kritik. Nördlingen will, dass der Kreis mitzahlt.

Von Martina Bachmann

Radfahren soll in Nördlingen sicherer und bequemer werden. Aus diesem Grund wurde in der Vergangenheit im Stadtrat ein Radwegekonzept beschlossen, 100.000 Euro Budget sind dafür jährlich eingeplant. Genau die gleiche Summe soll die Stadt jetzt für einen einzigen Radwegeabschnitt bezahlen – was für einigen Unmut in Nördlingen sorgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen