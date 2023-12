Jahre voll Herausforderungen im Verein Pflege St. Vinzenz Nördlingen

Wegen fehlender Fachkräfte können Betten nicht belegt werden. Dabei setzt die Einrichtung auf eine hauseigene Kinderbetreuung. Der Verein will sich neu ausrichten.

Ulrich Lange blickte bei der Generalversammlung des Vereins Pflege St. Vinzenz Nördlingen auf die zurückliegende Corona-Pandemie, die für alle eine große Belastung gewesen sei. Sein Dank galt allen Mitarbeitenden in den Einrichtungen, den beiden Leitungskräften, Angelika Schäfer und Melanie Birle, seinen Vorstandsmitgliedern und allen Ehrenamtlichen. Eine weitere große Herausforderung sei die Gewinnung von Personal. Trotz guter Bezahlung, vieler Benefits und sogar einer hauseigenen Kinderbetreuung sei es sehr schwierig, gutes und engagiertes Personal zu gewinnen. Eine weitere Herausforderung im vergangenen Jahr war die Baumaßnahme der neuen Tagespflege. Lange ist zweiter Vorsitzender des Vereins, er vertrat den Vorsitzenden, Stadtpfarrer Benjamin Beck.

Kassenführer Blasius Wizinger sprach in seinem Kassen- und Bilanzbericht 2022 von einer ausgeglichenen Bilanz und einem gegenüber dem Vorjahr zurückgegangenen Überschuss. Das Gesamtvermögen belaufe sich auf rund 8,1 Millionen Euro. Trotz eines soliden Haushaltes bereite ihm das Jahr 2023 große Sorgen. Wegen fehlender Fachkräfte können die Betten, welche im Laufe des Jahrs von 108 auf 98 reduziert werden mussten, nicht belegt werden.

St. Vinzenz: Finanzierung laufender Projekte gesichert

Der Verwaltung zollte Wizinger Anerkennung für ein befriedigendes Ergebnis bei den Pflegesatzverhandlungen und für das Vorantreiben der anstehenden Projekte. Die Finanzierung der laufenden Projekte sei gesichert, so der Kassier. So bedankte er sich für die Unterstützung bei der Finanzierung der Tagespflege beim Freistaat Bayern, hier besonders dem zweiten Vorsitzenden Ulrich Lange für seinen großen Einsatz, dem Landkreis Donau-Ries und der Stadt Nördlingen. Der Vorstand wurde auf seinen Bericht hin auf Antrag Herrn Helmut Guckert einstimmig entlastet.

Der Verein Pflege St. Vinzenz Nördlingen hat sich im Lauf seiner 121-jährigen Geschichte von einem kleinen Verein mit anfangs nur wenigen Mitgliedern zu einem Verein mit 302 Mitgliedern und Arbeitgeber für über 150 Beschäftigte entwickelt. Er wird von einem ehrenamtlichen Vorstand geführt, der für den Verein gegebenenfalls sogar mit seinem Privatvermögen haftet. So ist der Verein auf der Suche nach einer neuen Struktur. Ulrich Lange stellte die mögliche Weichenstellung vor: „Wir bleiben ein Verein“. Die Mitgliederversammlung wählt einen ehrenamtlichen Aufsichtsrat. Dieser bestellt und kontrolliert einen hauptamtlichen Vorstand und dessen Stellvertreter. Für Mitarbeiter und Vereinsmitglieder hat diese zukünftige Struktur kaum Auswirkungen. Die Strukturänderung soll in der nächsten Generalversammlung abgestimmt und zum 01.01.2025 in Kraft treten.

Vereinsstruktur ändert sich ab 1. Januar 2025

Nach der positiven Abstimmung über die geplante Strukturänderung gaben die Berichte der Leiterinnen von Ambulanter Pflege und des Altenheims keinen Anlass zu Beanstandungen. Bedauert werde jedoch, dass angesichts der Auslastung nicht jede Bitte um Aufnahme ins Heim oder um häusliche Pflege erfüllt werden könne. Vorausschauend auf die Änderung der Gesetzeslage betonte Leiterin Angelika Schäfer, dass die Fachkraftquote auf Grund einer Studie auf 43 Prozent herabgesenkt werde und es stelle sich die Frage, ob die bisherige Qualität gehalten werden könne. Dennoch blicke man zuversichtlich in die Zukunft. Die Eröffnung bzw. der Umzug der Tagespflege in die neuen Räume Anfang Dezember stehe vor der Tür. 24 Plätze können den Gästen angeboten werden.

