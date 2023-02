Jahresempfang der Grünen: Claudia Roth kommt nach Nördlingen

In Nördlingen findet der Jahresempfang der Grünen statt. Vor Ort sind Kulturstaatsministerin Claudia Roth, Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer und Bezirksrat Albert Riedelsheimer.

Der Donau-Rieser Grünen-Kreisverband veranstaltet am Sonntag, 5. Februar, seinen Jahresempfang unter dem Motto „Blühendes Leben auf dem Land“ in Nördlingen. Kreissprecher Stefan Bieber wird in einer Mitteilung wie folgt zitiert: „Wir freuen uns sehr darüber, dass Kulturstaatsministerin Claudia Roth, Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer und Bezirksrat Albert Riedelsheimer als Redner:innen an unserem Empfang teilnehmen werden. Denn egal, ob in Berlin, München oder hier im Donau-Ries: Wir Grüne haben die Menschen auf dem Land im Blick und kümmern uns um ihre Anliegen“, heißt es in der Mitteilung.

Kreisvorsitzende Elisa Pfaff sagt: „So viele Menschen tragen ihren Teil dazu bei, dass unser Donau-Ries eine so liebens- und lebenswerte Region ist. Deshalb laden wir alle Interessierten aus der Region ein, mit uns ins Jahr 2023 zu starten und mit Claudia Roth, unserer Landtagsabgeordneten Eva Lettenbauer und unserem Bezirksrat Albert Riedelsheimer ins Gespräch zu kommen.“ Der Jahresempfang findet am Sonntag, 5. Februar, ab 11 Uhr im Schrannensaal in Nördlingen statt. Eine Anmeldung per Mail an veranstaltung@gruene-donauries.de ist erforderlich. (AZ)