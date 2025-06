Jahreshauptversammlung der Frauenliste

Im „Alexanderplatz“ versammelten sich die Mitglieder der Nördlinger und Donau-Rieser Frauenlisten zu ihrer Jahreshauptversammlung. Wahlen standen diesmal für die Donau-Rieser Frauenliste an. Einstimmig wurde der Vorstand wiedergewählt: 1. Vorsitzende: Barbara Geppert, 2. Vorsitzende: Gisela Riehle, Kassiererin: Sonja Kuban, Schriftführerin: Silvia Gollmer. Einen Wechsel gab es bei den Beisitzerinnen, gewählt wurden: Carina Roßkopf-Achatz und Brigitte Rubin. Rechnungsprüferinnen bleiben Christine Trollmann und Heidi Hager. Im Jahresbericht wurde auf die Aktivitäten der letzten Monate zurückgeblickt, die immer gemeinsam veranstaltet wurden: im November 2024 fand anlässlich des Tages gegen Gewalt an Frauen eine beeindruckende Mahnwache an der „Panchina rossa“ in der Fußgängerzone statt. Eine besondere Veranstaltungsreihe gab es zum diesjährigen Internationalen Frauentag im März, der unter der Hauptverantwortung des Kulturbüros stattfand. Die Podiumsdiskussion zur Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“ in der Stadtbibliothek fand guten Zuspruch. Neben den aktuellen Informationen aus dem Kreistag und Stadtrat diskutierten die Mitglieder bei den monatlichen Treffen aktuelle Themen, wie z.B. der Individualverkehr in der Altstadt, die dortige Parkmöglichkeiten, die Kindergarten,-hortsituation, ebenso Ideen zur Mitgliedersuche. Es fanden auch einige bayernweite Veranstaltungen der Landesliste Bayerischer Frauenlisten statt. Die Kommunalwahlen im März 2026 bestimmen die diesjährige Treffen und spiegeln sich auch in der Thematik der inzwischen traditionellen Veranstaltungen wider.

