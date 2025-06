Jahreshauptversammlung des BLLV Kreisverband Nördlingen

Kürzlich trafen sich die Mitglieder des BLLV-Kreisverbandes im „Schlössle“ in Nördlingen zur Hauptversammlung. Nach der Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Daniela Baumann folgte der Bericht über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Zu den „Höhepunkten“ zählten unter anderem der Backkurs für die Rieser Küchle und die Führung durch den Gemüsebetrieb Scherzer. Erwähnenswert war außerdem die Verleihung des Ehrenbriefes der Stadt Oettingen an unseren langjährigen ehemaligen Vorsitzenden Herbert Dettweiler. Daniela Baumann dankte beim Jahresrückblick auch der Pensionistenbetreuerin Irmgard Wanger, die zahlreiche Treffen organisiert hatte. Nach dem Kassenbericht folgten die Neuwahlen des Vorstands, bei der wie erwartet alles beim Alten blieb. Anschließend übergab Daniela Baumann das Wort an den Ehrengast Dr. Dieter Reithmeier, den Beauftragten für BLLV-Geschichte, der spannende Einblicke in 200 Jahre Lehrerbewegung in Bayern gewährte. In seinem Ruhestand verfasste er das Buch „Mut“, das neueste Werk über die Geschichte der bayerischen Volksschullehrer. Danach fanden die Ehrungen der Mitglieder statt. Zur Ehrung standen an: für 60 Jahre: Christine Wiest, Helmut Keßler, Anita Mück und Johann Wassermann für 55 Jahre: Hans-Jürgen Degelmann und Detlef Micke für 50 Jahre: Andreas Schwarzfischer, Irmgard Wanger, Renate Kollmer, Edmund Ratka und Klemens Starz für 45 Jahre: Erika Dimmling für 40 Jahre: Irmgard Tischinger, Bernhard Liebhäuser, Andrea Moser und Ulrike Knauer für 30 Jahre: Anna Götz, Barbara Lechner, Birgit Aigner, Stephanie Schnehle und Birgit Engelhardt für 25 Jahre: Iris Ruf, Stephan Lingel, Anja Ehleiter und Birgit Ammesdörfer Endlich war der trockene Teil des Abends überstanden und man konnte zum Abendessen übergehen, welches den Teilnehmenden vom Kreisverband spendiert wurde. Hierbei blieb noch Zeit für anregende Gespräche.

