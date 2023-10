Nördlingen

Jerome Muyunga ist neuer Kaplan in Nördlingen: Das sind seine Aufgaben

Plus Der 38-jährige Geistliche aus Uganda hat einen weiten Weg in der Weltkirche hinter sich. Wie sein Start in der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen war.

Von Matthias Link

Die Herbstsonne scheint warm auf den Vorplatz von St. Salvator in Nördlingen. Jerome Muyunga ist dort der neue Kaplan der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen. Er trägt ein schwarzes Jackett und ist gut gelaunt. Eine ältere Frau läuft über den Platz und grüßt freundlich, sie kennt den neuen Kaplan bereits. Anfang September trat er seinen Dienst in Nördlingen an, Mitte September fand seine Einführung in einem festlichen Gottesdienst statt. Kaplan Muyunga ist der Nachfolger von Jürgen Massinger, der als Kaplan in die Pfarreiengemeinschaft Mindelheim gewechselt ist.

Dass die katholische Kirche eine Weltkirche ist, wird an Jerome Muyunga deutlich: Der 38-jährige Geistliche stammt gebürtig aus Uganda, einem der weltweit ärmsten Länder, das im Human Developement Index der Vereinten Nationen Rang 166 von 189 belegt. Rund 70 Prozent der Bevölkerung leben dort von der Landwirtschaft, vor allem Kaffee, Tee und Fisch werden exportiert, wie die Kfw-Entwicklungsbank schreibt.

