Jetzt ist es amtlich: Landratsamt stimmt Mos Visum zu

Plus Der Rückkehr des Nördlinger Tierheim-Azubis steht vonseiten der Behörden nichts mehr im Weg. Das Landratsamt Donau-Ries geht davon aus, dass das Visum zeitnah erteilt werde.

Nach der guten Nachricht aus der deutschen Botschaft im ghanaischen Accra gibt es nun auch ein positives Signal aus dem Landratsamt Donau-Ries für das Visum des 23-jährigen Mohammed Ishaq, der im Nördlinger Tierheim eine Ausbildung starten soll. Wie die Behörde auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, hat sie am Dienstag über das Visumportal der Visumerteilung zugestimmt. Wie berichtet, saß der 23-Jährige seit Juni in dem afrikanischen Land fest und wartete auf seine Rückkehr nach Deutschland.