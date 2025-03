Jetzt Osternest basteln und vor Ostern in den Schaufenstern suchen

Die Osternest-Aktion des Nördlinger Stadtmarketingvereins startet an diesem Montag, 24. März. Noch liegen die unscheinbaren weißen Pappteile auf einem Stapel. Doch aus ihnen sollen bunte Osterkörbchen werden. Jedes Kind darf eines basteln und gestalten, bekommt dann auch eine Nummer, die zugleich die Registrierung für die Suche bedeutet. Die Bastelsets werden in diesem Jahr mit Unterstützung des Vhs-Teams ausgeben, sie sind im Kulturbüro, am Marktplatz 20, bis zum 4. April erhältlich.

Die fertigen Osterkörbchen können bis 11. April abgegeben werden. Dann kann der Osterhase die Nestchen mit Ostergras und Süßigkeiten füllen. Wichtig ist, dass die Nummer fest und gut sichtbar am Körbchen befestigt ist. Am Donnerstag, 17. April, und Samstag, 19. April, findet die Osternestsuche 2025 statt. Die gefüllten Nester stehen in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte und können gegen Abgabe des Belegs mitgenommen werden. (AZ)