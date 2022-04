Joggerin auf Marienhöhe in Nördlingen von Hund gebissen

Ein Hund biss am Donnerstagmittag auf der Marienhöhe in Nördlingen eine Joggerin. Die Frau wurde leicht verletzt.

Eine Joggerin ist am Donnerstagmittag auf der Marienhöhe in Nördlingen von einem Hund gebissen worden. Gegen 12 Uhr begegnete sie einer Frau, die ihren Hund ausführte. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Obwohl der Hund angeleint war, soll er im Vorbeilaufen die Joggerin angesprungen und in den Ellbogen gebissen haben. Laut Polizei kam die Joggerin mit einer kleinen, etwa einen Zentimeter langen Wunde davon. Wie es in diesem Sachverhalt weitergeht, ist noch unklar, heißt es weiter. (AZ)