JU übt scharfe Kritik an Parkgebühren und Marktplatzsperrung in Nördlingen

Die Entscheidung des Stadtrats sei ein Schlag ins Gesicht für ältere Menschen, zudem unsozial. So argumentiert die Junge Union Nördlingen.

Mit scharfer Kritik reagiert die Junge Union Nördlingen auf die Beschlüsse des Nördlinger Stadtrates. „Man bekommt das Gefühl, dass der Stadtrat so lange über die Themen Parkgebühren und Marktplatzsperrung debattiert hat, bis die Befürworter jeglichen Bezug zu den Konsequenzen dieser sogenannten Meilensteine verloren. Sowohl die Gebühren als auch die Sperrung des Marktplatzes inklusive der Polizeigasse sind eines der unsozialsten Projekte der Stadt Nördlingen, die in den letzten Jahren angestrebt wurden.“

JU kritisiert Nördlingens Entscheidung für Parkgebühren

In einer Mitteilung erklärte JU-Vorsitzende Julia Völkl, „als junge, agile Menschen könnte es uns egal sein, dass wir in die Stadt zukünftig mit dem Fahrrad fahren müssen, um Parkgebühren zu sparen oder zu unseren Zielen am Marktplatz zu kommen". Für Bürger mit chronischer Krankheit oder altersbedingten Bewegungseinschränkungen sei es ein Schlag ins Gesicht, dass der Weg zu Ärzten, Hörakustikern, Physio- und Ergotherapeuten plus Apotheken verwehrt werde. Hinzu kämen durch Ärztemangel bedingte Wartezeiten, für die nun bei regelmäßigen Arztbesuchen jeweils beinahe fünf Euro gezahlt werden müssten.

Aus Sicherheitsgründen könnte man den Marktplatz weiterhin erst ab 17 Uhr sperren, da das mexikanische Restaurant vorher geschlossen ist, schlägt die Junge Union vor. Die knappe Mehrheit des Stadtrates solle sich nochmal Gedanken darüber machen, ob es das Risiko wert sei, bald eine leer gefegte Innenstadt ohne Einzelhändler zu haben. Denn Ärzte, Apotheken und anderes würden abwandern und die damit verbundene Laufkundschaft für die Innenstadt-Geschäfte werde wegfallen. Außerdem befürchte die JU, dass ein Teil der Nördlinger, die ihren Lebensmitteleinkauf auf dem Wochenmarkt erledigen, in der Folge in großen Einkaufszentren mit kostenlosen Parkplätzen einkaufen.

Rieser nutzen laut JU die vorhandenen Parkplätze nicht, die etwas kosten

Dass bestehende, gebührenpflichtige Parkplatzangebote nicht von Riesern genutzt würden, erkenne man an den kaum frequentierten Parkplätzen im Steingass- und Bahnhofsparkhaus, in denen aber weniger als 3,50 Euro für zwei Stunden verlangt würden. Zudem frage sich die JU, wie die Stadt das Aufreißen von Straßen für über 70 Parkautomaten logistisch vollziehen wolle – ganz abgesehen von den Kosten für die Automaten und den unvermeidbaren Folgekosten für Strom, Papier und der Reparatur von Schäden. JU-Vorsitzende Julia Völkl: „Wir sehen die Gefahr, dass die Einzelhandels-Vielfalt innerhalb der Stadtmauern verloren geht und unsere schöne Altstadt zur reinen Fress- und Schlafstadt verkommt.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch