JUGENDCAMP VOM VERBAND DEUTSCHER FREILICHTBÜHNEN

Insgesamt 14 Jugendliche des Vereins Alt Nördlingen nahmen unter der Leitung von Anna Pusch am 17. Jugendbildungscamp des Verbands Deutscher Freilichtbühnen (VDF) in Mannheim teil. Gemeinsam mit 13 weiteren Freilichtbühnen aus dem Süden Deutschlands waren sie Teil eines großartigen Theaterwochenendes, das unter anderem durch die Teilnahme am Jugendcamp-Award gekrönt wurde. Die Anreise erfolgte klimaneutral mit der Deutschen Bahn. Vor Ort übernachteten die Jugendlichen im Franziskussaal, der durch die Freilichtbühne Mannheim und den VDF Region Süd als Unterkunft zur Verfügung gestellt wurde. Im Rahmen des Camps nahmen die Jugendlichen an verschiedenen Workshops teil, die ihnen die Möglichkeit gaben, ihre schauspielerischen und kreativen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Besonders begeistert waren die Teilnehmer von Kursen wie „Musical“ unter der Leitung von Anna Okunowski, „Improvisationstheater“ mit Rob Doornbos sowie „Bewegungstheater“ und „Schauspiel“ unter der Leitung von Holger Endres und Ruben Johannes Rapp. Der Höhepunkt des Wochenendes war die Teilnahme am Jugendcamp-Award, bei dem jede Freilichtbühne eine Performance vorführte. Der Verein Alt Nördlingen beeindruckte die Jury mit einer kreativen und mitreißenden Vorführung und erreichte den 3. Platz. Die Jugendlichen aus Nördlingen konnten damit ihre Leidenschaft und ihr Können unter Beweis stellen und sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Das gesamte Wochenende stand im Zeichen von Kreativität, Gemeinschaft und dem Austausch zwischen den jungen Theaterbegeisterten. Die Jugendlichen kehrten mit vielen neuen Erfahrungen und inspirierenden Eindrücken nach Hause zurück. Die Teilnahme am Jugendbildungscamp war für alle ein großer Erfolg und ein wichtiges Erlebnis auf ihrem Weg in die Theaterwelt.

Freilichtbühne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mannheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis