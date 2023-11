Jugendliche beim Sprayen erwischt: Polizist hört Klappern von Farbdose

In seiner Freizeit bemerkt ein Polizist Jugendliche beim Sprayen. Vor der hinzugerufenen Streife kann aber einer der beiden Jugendlichen fliehen.

Ein Nördlinger Polizeibeamter hat am Donnerstagabend in seiner Freizeit zwei Personen bemerkt, die sich in der Würzburger Straße aufhielten. Dabei hörte er das Klappern einer Spraydose und verständigte sofort die örtliche Polizei. Diese konnte nach eigenen Angaben einen der beiden Jugendlichen bei der Anfahrt festnehmen, der andere Jugendliche, der einen weißen Kapuzenpulli trug und schlanker Statur war, flüchtete.

Die Jugendlichen beschmierten ein Spannungshäuschen mit Edding und Sprühfarbe und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Gegen die beiden Jugendlichen wird nun strafrechtlich ermittelt. Hinweise zu dem Jugendlichen mit dem weißen Pullover nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)