Jugendliche beschmieren Fußgängerbrücke

Eine Zeugin beobachtet zwei Jugendliche, wie diese die Fußgängerbrücke an der Adamstraße mit Graffiti beschmieren. Sie werden von einer Polizeistreife aufgegriffen.

Am Freitagabend, um 20.15 Uhr, sind zwei Jugendliche von einer Zeugin dabei beobachtet worden, wie diese in der Schubertstraße in Nördlingen an der Fußgängerbrücke zur Adamstraße, an der Innenseite der Brücke Graffitischmierereien anbrachten.

Die Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren wurden durch eine Polizeistreife in unmittelbarer Nähe aufgegriffen werden.

Dem Polizeibericht zufolge wurden sie in Gewahrsam genommen und den Eltern überstellt. Der Schaden wird vorläufig auf 150 Euro geschätzt. (AZ)