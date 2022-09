Jugendliche Diebe schlagen 31 Mal zu und werden gefasst

Plus 31 Diebstahl- und Einbruchsdelikte verzeichnet die Polizei zwischen März und Juni 2021. Die Kriminalpolizei beendet die Ermittlungen.

Zwischen März und Juni 2021 ist es im Landkreis Donau-Ries zu einer Serie von Hofladen-Diebstählen und Zigarettenautomatenaufbrüchen gekommen. Insgesamt waren es 31 Fälle. Die Kriminalpolizei Dillingen, die seit April die Federführung bei der Aufklärung übernommen hatte, hat die Ermittlungen zu dem Tat-Komplex weitestgehend abgeschlossen. Deren Leiter Michael Lechner präsentiert nun Ergebnisse zur Aufklärung des Komplexes.