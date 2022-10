Jugendliche Diebe von der Polizei ertappt

Die Jugendliche schlüpfen durch einen Zaun in Richtung Bahnhofsgelände in Nördlingen. Polizisten finden bei der Kontrolle auch Drogen.

Als die Polizei am Samstag Jugendliche in Nördlingen kontrolliert, finden Polizisten Diebesgut und Drogen. Wie im Polizeireport angegeben, fiel einer Streifenbesatzung gegen 18.30 Uhr eine Gruppe von drei Jugendlichen auf, die durch den Zaun des Edeka-Parkplatzes in Richtung des Bahnhofgeländes schlüpften. Die drei Jugendlichen wurden einer Personenkontrolle unterzogen. Eine Person konnte hierbei eines vorangegangenen Diebstahls überführt werden, zudem wurde bei der Kontrolle eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. (AZ)