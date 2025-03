Jugendliche eröffnen Pop-Up-Biergärten mit "Naus ind Welt - nei ins Ries"

Zeigen, dass man gemeinsam viel bewegen kann -das möchte die Aktion „Naus ind Welt – nei ins Ries!“ Jugendgruppen und -treffs ermöglichen. Dabei eröffnen diese am 07. September in ihrem Dorf für einen Tag einen Pop-Up-Biergarten. Die Evangelische Landjugend (ELJ) und der Bund der Katholischen Jugend (BDKJ) rühren dafür in der Region die Werbetrommel und versorgen die teilnehmenden Gruppen mit allen notwendigen Informationen und verschiedensten Werbe-Materialien. Ausflügler, Familien und Radl-Begeisterte können sich in den Wochen davor via Internet und Zeitung über das Angebot informieren und eine Tour nach dem eigenen Geschmack zusammenstellen. Die Aktion findet dieses Jahr zum vierten Mal statt. Ob Weißwurst-Frühstück, Kaffee und Kuchen, Brotzeit oder Gegrilltes – die Pop-Up-Biergärten waren in der Vergangenheit fast überall sehr gut besucht. Die Aktion wird von der Kommunalen Jugendarbeit und dem Förderverein Funky e.V. unterstützt. Jugendgruppen und -treffs, die dieses Jahr mitmachen wollen, können sich unter https://foerderverein-funky.de/niw-2025/ anmelden oder bei Fragen an friedel.roettger@elj.de wenden.

